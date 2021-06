Davide Astori | un docufilm in ricordo del Capitano

(Di martedì 29 giugno 2021) Firenze, 29 giugno 2021 - Un documentario che ricostruisce ciò cheha fatto come sportivo ma soprattutto come uomo. Ildi quello che ha lasciato al mondo del calcio e non solo: ...

Firenze, 29 giugno 2021 - Un documentario che ricostruisce ciò cheha fatto come sportivo ma soprattutto come uomo. Il ricordo di quello che ha lasciato al mondo del calcio e non solo: un viaggio all'interno di aneddoti e racconti che hanno permesso di ...Un ragazzo gentile con tutti, una brava persone prima che un bravo calciatore.era questo e la sua scomparsa il 4 marzo 2018 è una ferita ancora aperta, non solo per la Fiorentina e il calcio, ma per una città intera che si è stretta intorno al suo capitano. Oggi ...Firenze, 29 giugno 2021 - Un documentario che ricostruisce ciò che Davide Astori ha fatto come sportivo ma soprattutto come uomo. Il ricordo di quello che ha lasciato al mondo del calcio e non solo: u ...L'ex concorrente del Grande Fratello sta tornando gradualmente alla vita di tutti i giorni dopo la scomparsa del compagno ...