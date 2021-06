Conte-Grillo | la separazione è già nel linguaggio

(Di martedì 29 giugno 2021) C’è una partita che si è già consumata tra, ed è quella del. La politica è. Sempre. Nulla evoca la Dc come l’eloquio involuto di Aldo Moro, le battute sardoniche di Andreotti, l’oratoria cauta e vaga dei vecchi dorotei. Poi si ricordano motti e vezzi dei grandi oratori che hanno dato un volto ai loro partiti: il ‘calcio in culo’ a De Gasperi rimane l’emblema della forza polemica di Togliatti; ancora oggi si cita la battuta di Nenni sul destino del puro epurato da uno più puro. E via scorrendo l’album di famiglia dei grandi attori politici del Novecento: Almirante, Berlinguer, ...

MatteoRichetti : A reti unificate un megalomane che si autocita 7/800 volte che lancia un appello ultimatum a uno che da anni si fa… - lucianonobili : “Ho cercato fin dall’inizio di favorire la nascita del governo #Draghi”. Infatti era Renzi che voleva il Conte3, co… - DaniloToninelli : Grillo e Conte sono la coppia migliore che la politica possa avere. Da una parte un visionario con i piedi ben pian… - gynlady : RT @Apndp: #estate2021 #Conte #Grillo Duello al sole? No. Duello tra 'sòle'. #M5S - SteSanna_1991 : RT @CottarelliCPI: Ho sentito ora le dichiarazioni di Conte su Grillo. E leggo della posizione di Grillo su Conte. L'antipolitica si è tras… -

Tra i big sono loro, innanzitutto, a volere che nel Movimento coesistano. Mentre tra i gruppi ormai, regna il disorientamento. I 'contiani', in numero folto soprattutto a Palazzo ...

"Caro Beppe, mi rivolgo direttamente a te poiché non riconosco ad altri alcun ruolo di guida del MoVimento 5 Stelle". Inizia così la lettera aperta della parlamentare foggiana Rosa Menga, nei giorni d ...