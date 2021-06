Cashback | Pd | ' Sospensione serva a migliorare la strategia'

Advertising

AzzolinaLucia : Il #cashback è un incentivo ai pagamenti elettronici, che sono tracciabili e che quindi limitano l’evasione fiscale… - SPatuanelli : La sospensione del #cashback è un errore, l’ho detto e ripetuto ieri in cabina di regia. Mi auguro si possa tornare… - marcodimaio : Per il #cashback Conte investì il doppio di quanto la Nasa investì per mandare Perservance su Marte. E il doppio di… - osannacremonesi : RT @AzzolinaLucia: Il #cashback è un incentivo ai pagamenti elettronici, che sono tracciabili e che quindi limitano l’evasione fiscale. Ecc… - Matteo_DG : RT @Albertine2412: Siccome ho sempre usato la carta di credito e ho sempre richiesto lo scontrino senza bisogno del premietto, la sospensio… -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback Sospensione

Ma sarebbe solo un accorgimento diplomatico per non farla sembrare una sconfitta del M5s, perché anche in caso disi metterebbe ilsu un binario morto. Abbonati per continuare a ...Nel dibattito sull'imminentedelc'è spazio per infinite congetture sull'uso più o meno opportuno delle risorse allocate . Ognuno può opporre un uso alternativo dei fondi destinati al programma 'migliore': ...Che il cashback non avesse mai convinto fino in fondo Mario Draghi era cosa nota. Ma in pochi si aspettavano lo stop già da questo semestre. La decisione presa dalla cabina di regia a ...Maggioranza spaccata sul cashback dopo la richiesta – frutto della Cabina di regia del governo – di uno stop di sei mesi per rodare la macchina della norma. Se per alcune forze politiche che sostengon ...