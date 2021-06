Cashback, maggioranza spaccata. M5S e Pd ci ripensano: “Stop un errore” (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu – maggioranza spaccata sulla sospensione del Cashback, con i 5 Stelle che si stracciano le vesti perché la misura va rimessa. Con toni meno tragici è dello stesso avviso il Pd. Lo Stop della “schedatura” attraverso il tracciamento dei pagamenti con bancomat in cambio di pochi spiccioli – un rimborso del 10% sulle spese – deciso ieri dalla cabina di regia del governo ora, a scoppio ritardato, divide la maggioranza. Stop Cashback, M5S: “errore, tornare indietro” “La sospensione del Cashback è un errore, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu –sulla sospensione del, con i 5 Stelle che si stracciano le vesti perché la misura va rimessa. Con toni meno tragici è dello stesso avviso il Pd. Lodella “schedatura” attraverso il tracciamento dei pagamenti con bancomat in cambio di pochi spiccioli – un rimborso del 10% sulle spese – deciso ieri dalla cabina di regia del governo ora, a scoppio ritardato, divide la, M5S: “, tornare indietro” “La sospensione delè un, ...

