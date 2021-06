Calciomercato Inter, cercasi portiere: i nerazzurri studiano il colpo Onana (Di martedì 29 giugno 2021) Calciomercato Inter: i nerazzurri sono sempre a caccia di un portiere e il nuovo obiettivo sarebbe Onana dell’Ajax L’Inter a caccia di occasioni anche tra i pali per riempiere la casella di vice Handanovic dopo il ritorno di Cordaz. Marotta e Ausilio puntano su un’alternativa di livello in porta e, come riporta Sky Sport, nei radar della dirigenza di Viale della Liberazione sarebbe finito anche Andre Onana. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 Il portiere è in scadenza nel 2022 con l’Ajax e attualmente è ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021): isono sempre a caccia di une il nuovo obiettivo sarebbedell’Ajax L’a caccia di occasioni anche tra i pali per riempiere la casella di vice Handanovic dopo il ritorno di Cordaz. Marotta e Ausilio puntano su un’alternativa di livello in porta e, come riporta Sky Sport, nei radar della dirigenza di Viale della Liberazione sarebbe finito anche Andre. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 Ilè in scadenza nel 2022 con l’Ajax e attualmente è ...

