Bologna, 16enne Chiara uccisa: confessa l'amico e coetaneo (Di martedì 29 giugno 2021) Un 16enne ha confessato l'omicidio dell'amica Chiara Gualzetti, trovata senza vita ieri vicino all'abbazia di Monteveglio (Bologna), ma "sono tuttora al vaglio degli inquirenti le motivazioni del ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 29 giugno 2021) Unhato l'omicidio dell'amicaGualzetti, trovata senza vita ieri vicino all'abbazia di Monteveglio (), ma "sono tuttora al vaglio degli inquirenti le motivazioni del ...

fattoquotidiano : Bologna, 16enne trovata morta vicino a un bosco sull’appennino. I carabinieri indagano per omicidio - MediasetTgcom24 : Bologna, 16enne trovata morta vicino a un bosco: si indaga per omicidio #chiaragualzetti - fattoquotidiano : Bologna, 16enne uccisa con coltellate alla gola e al torace. Indagato un minore: “Avevano un appuntamento” - angiuoniluigi : RT @leggoit: #29giugno #rassegnastampa Laureati, peggio di noi solo la Romania. Sileri: due dosi per il green pass. Bologna, 16enne uccisa… - il_brigante07 : RT @Adnkronos: Sedicenne uccisa a #Bologna, confessa l'amico e coetaneo della vittima. -