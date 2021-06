Bertolaso, i no vax e quella frase sui carabinieri da mandare a casa. Cosa ha detto (Di martedì 29 giugno 2021) Il generale Figliuolo, supercommissario all’emergenza, aveva fatto intendere qualche giorno fa, dall’alto della sua divisa, che si dovevano mettere in campo tutte le forze possibili per “stanare” gli over 60 che non intendono vaccinarsi. In tutta risposta il governo ha prontamente istituito una task force (l’ennesima) adatta a questo compito. Non una parola sulla campagna di comunicazione disastrosa e sullo scarica barile tra Cts e Ministero, che forse erano proprio questi due punti ad aver scoraggiato i già diffidenti (e giustamente) italiani. Della trasparenza in tema di vaccini, poi, nemmeno l’ombra. E così ora anche Guido Bertolaso, coordinatore della campagna ... Leggi su ilparagone (Di martedì 29 giugno 2021) Il generale Figliuolo, supercommissario all’emergenza, aveva fatto intendere qualche giorno fa, dall’alto della sua divisa, che si dovevano mettere in campo tutte le forze possibili per “stanare” gli over 60 che non intendono vaccinarsi. In tutta risposta il governo ha prontamente istituito una task force (l’ennesima) adatta a questo compito. Non una parola sulla campagna di comunicazione disastrosa e sullo scarica barile tra Cts e Ministero, che forse erano proprio questi due punti ad aver scoraggiato i già diffidenti (e giustamente) italiani. Della trasparenza in tema di vaccini, poi, nemmeno l’ombra. E così ora anche Guido, coordinatore della campagna ...

Advertising

TommyBrain : Bertolaso minaccia di mandare i carabinieri a casa per stanare i No Vax' - IacobellisT : Bertolaso minaccia di mandare i carabinieri a casa per stanare i No Vax' - SILVIALUCISANO : È clima bellico. Bertolaso preannuncia i carabinieri nelle abitazioni! -... - TommyBrain : Bertolaso minaccia di mandare i carabinieri a casa per stanare i No Vax' - IacobellisT : Bertolaso minaccia di mandare i carabinieri a casa per stanare i No Vax' -