Alcatel 1 (2021): lo smartphone più economico in assoluto

La multinazionale cinese TCL ha di recente annunciato il nuovo Alcatel 1 2021, smartphone di fascia bassa il cui unico vero punto di forza risiede nel prezzo: poco più di 60€. Il nuovo Alcatel 1 2021 arriverà in Europa ad Agosto con una dotazione hardware eccessivamente basilare, così da poter contare su un costo di produzione praticamente irrisorio. La memoria RAM presente a bordo sarà di soli 1GB ed andrà a supportare un SoC di fascia bassa, il MediaTek MT6739 uscito nel 2017. Sorprende in positivo la presenza di Android 11 come sistema operativo.

