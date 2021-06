Addio a Ray MacDonnell: l’attore de La valle dei pini è morto a 93 anni (Di martedì 29 giugno 2021) Ray MacDonnell, l’attore noto per aver recitato per 40 anni nella soap All My Children (La valle dei pini), è morto circa venti giorni fa ma la notizia è stata diffusa soltanto nelle scorse ore. (screenshot video)Lutto nella tv americana. l’attore statunitense Ray MacDonnell è morto all’età di 93 anni per cause naturali nella sua abitazione di Chappaqua, nello Stato di New York. Come riportato da Michael Fairman Tv, il decesso risale al 10 giugno scorso. l’attore è noto soprattutto per aver interpretato il ... Leggi su ck12 (Di martedì 29 giugno 2021) Raynoto per aver recitato per 40nella soap All My Children (Ladei), ècirca venti giorni fa ma la notizia è stata diffusa soltanto nelle scorse ore. (screenshot video)Lutto nella tv americana.statunitense Rayall’età di 93per cause naturali nella sua abitazione di Chappaqua, nello Stato di New York. Come riportato da Michael Fairman Tv, il decesso risale al 10 giugno scorso.è noto soprattutto per aver interpretato il ...

Advertising

glooit : Milano, addio all’insegna Ray-Ban di piazza del Duomo: al suo posto Gucci leggi su Gloo - marioricciard18 : RT @DomaniGiornale: Si è spento Arturo #Schwarz a 97 anni. Amico di Breton, di Duchamp, di Man Ray, Schwarz, non ha mai smesso di dichiarar… - Idl3 : RT @DomaniGiornale: Si è spento Arturo #Schwarz a 97 anni. Amico di Breton, di Duchamp, di Man Ray, Schwarz, non ha mai smesso di dichiarar… - aldoceccarelli : RT @DomaniGiornale: Si è spento Arturo #Schwarz a 97 anni. Amico di Breton, di Duchamp, di Man Ray, Schwarz, non ha mai smesso di dichiarar… - aralia_a : RT @DomaniGiornale: Si è spento Arturo #Schwarz a 97 anni. Amico di Breton, di Duchamp, di Man Ray, Schwarz, non ha mai smesso di dichiarar… -