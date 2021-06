Xbox Series X ora potenzia Xbox Cloud Gaming, anche su PC e apparecchi di Apple – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 28 giugno 2021) Microsoft ha annunciato che ora il servizio Xbox Cloud Gaming è potenziato da Xbox Series X, quindi i giochi girano alla massima qualità console possibile.. Microsoft ha appena annunciato un passo attesissimo: da adesso Xbox Series X potenzia il servizio Xbox Cloud Gaming, ossia i giochi girano sulla console di ultima generazione di Microsoft alla massima qualità possibile. “Abbiamo ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 28 giugno 2021) Microsoft ha annunciato che ora il servizioto daX, quindi i giochi girano alla massima qualitàpossibile.. Microsoft ha appena annunciato un passo attesissimo: da adessoil servizio, ossia i giochi girano sulladi ultima generazione di Microsoft alla massima qualità possibile. “Abbiamo ...

