Wimbledon | Tsitsipas ko al primo turno con Tiafoe

(Di lunedì 28 giugno 2021) Stefanosesce di scena aldel torneo di, terza prova stagione del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England lawn tennis and croquet club. Il greco, numero 4 del mondo e terza testa di serie, cede allo statunitense Frances, numero 57 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-3 in poco più di due ore. L'articolo proviene da Italia Sera.

, provaci ancora Federer: Roger cerca l'ultimo grande acuto: Djokovic procede,si ferma contro Tiafoe Il campione uscente Novak Djokovic , anche prima testa di serie del ...Nel frattempo anche Stefanosha perso 4 - 6 il primo set, contro un Frances Tiafoe che ha ... deve ritrovarsi e ha una bella occasione a2021, soprattutto se dovesse eliminare il ...Per la terza volta in quattro partecipazioni, Stefanos Tsitsipas esce al primo turno di Wimbledon. Il greco, recente finalista del Roland Garros ha ceduto in tre set all'americano Frances Tiafoe. Deci ...Stefanos Tsitsipas esce di scena al primo turno del torneo di Wimbledon, terza prova stagione del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England lawn tennis and croquet club. I ...