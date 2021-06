WarioWare | Get It Together! ha un particolare minigioco in cui dovremo raccogliere lacacca del gatto

(Di lunedì 28 giugno 2021)Get It Together arriverà questo settembre su Nintendo Switch: come sappiamo, i minigiochi del franchise hanno tutti unumorismo. Tuttavia, una recente descrizione ci consente di capire anche quale sarà lo scopo di un uno di questi. Attraverso la recente registrazione ESRB diGet It Together per Nintendo Switch sono stati rivelati alcuni dettagli generali sul titolo. In, unchiederà ai giocatori dila cacca dei gatti. Sì, proprio quella. L'elenco poi menziona nello specifico un altroin cui i ...

Advertising

Eurogamer_it : Un particolare minigioco in #WarioWareGetItTogether chiede ai giocatori di raccogliere la cacca del gatto. - TommasoPugliese : WarioWare: Get It Together!, un minigame ci vedrà raccogliere la cacca del gatto -

Ultime Notizie dalla rete : WarioWare Get

Multiplayer.it

Appena annunciato all'E3 di Nintendo, su Amazon Italia appare la pagina per il preordine diIt Together per Nintendo Switch con data di uscita fissata per l'8 ottobre, titolo che ci terrà impegnati con oltre 200 minigiochi dalla durata di pochi secondi, dove saremo impegnati a ...La diretta ci ha consentito a dare un primo sguardo a Metroid Dread, Mario Party Superstars eIt Together e non solo. Anche The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 ha fatto capolino ...Fra i tanti, folli minigame di WarioWare: Get It Together! ce ne sarà anche uno in cui dovremo raccogliere la cacca del gatto dalla lettiera. Ebbene sì.. WarioWare: Get It Together! offrirà ai ...Acquistabile su Amazon al prezzo migliore di sempre, solamente 38,99 euro, con lo sconto del 35% dal prezzo di listino.