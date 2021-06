Ultime Notizie Roma del 28-06-2021 ore 17:10 (Di lunedì 28 giugno 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno vergenza covid in apertura siamo più forti abbiamo un’arma quella del vaccino nella giornata di oggi con tutta probabilità Italia supera le 50 milioni di dosi somministrate l’ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza Firenze avevamo quasi 30mila persone in ospedale oggi in tutta Italia ne abbiamo 1700 aggiunto avevamo 3800 persone in terapia intensiva Oggi ne abbiamo poco meno di 300 questo significa un più del 90% significa che c’è un quadro migliore rispetto a quello delle passate settimane ma lo Ribadisco non significa che la partita è ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 giugno 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno vergenza covid in apertura siamo più forti abbiamo un’arma quella del vaccino nella giornata di oggi con tutta probabilità Italia supera le 50 milioni di dosi somministrate l’ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza Firenze avevamo quasi 30mila persone in ospedale oggi in tutta Italia ne abbiamo 1700 aggiunto avevamo 3800 persone in terapia intensiva Oggi ne abbiamo poco meno di 300 questo significa un più del 90% significa che c’è un quadro migliore rispetto a quello delle passate settimane ma lo Ribadisco non significa che la partita è ...

