Temptation Island | registrazioni finite | parla Raffaella Mennoia

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 28 giugno 2021)9 deve ancora andare in scena con la prima puntata, ma ledel programma sono arrivate a conclusione. A sganciare qualche piccola anticipazione è, autrice nonché braccio destro di Maria De Filippi.La nona edizione didebutterà su Canale 5 mercoledì 30 giugno e i telespettatori non vedono l'ora di conoscere bene le sei coppie che hanno accettato di mettersi in gioco. Come sappiamo ormai da anni, il ...