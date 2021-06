Sondaggio: Meloni supera Salvini e Fdi diventa primo partito (Di lunedì 28 giugno 2021) Al momento tutto fa pensare che Giorgia Meloni nel derby dell'estrema destra possa superare Salvini. Il Sondaggio Swg relativo all'orientamento di voto degli italiani mette gli ex missini al primo ... Leggi su globalist (Di lunedì 28 giugno 2021) Al momento tutto fa pensare che Giorgianel derby dell'estrema destra possare. IlSwg relativo all'orientamento di voto degli italiani mette gli ex missini al...

Advertising

pola1945 : RT @FratellidItalia: ?? #FratellidItalia è il primo partito. In alto i Tricolori ???? ?? Link: - huge1961 : RT @globalistIT: - bizcommunityit : Enrico Mentana incorona Giorgia Meloni: 'Leader del primo partito', il sondaggio che cambia la storia di Fdi - previus73 : RT @mruspandini: ?? Fratelli d'Italia è il primo partito. In alto i Tricolori ???? Link: - previus73 : RT @FratellidItalia: ?? #FratellidItalia è il primo partito. In alto i Tricolori ???? ?? Link: -