S. Maria Capua Vetere, «orribile mattanza» ai danni dei detenuti (Di lunedì 28 giugno 2021) Il 5 aprile 2020 un caso di positività al Covid nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere (a contrarre il virus un addetto alla distribuzione della spesa del reparto Nilo) fa scoppiare una rivolta: i reclusi chiedevano disinfettanti e mascherine. Il giorno dopo parte quella che i magistrati casertani definiscono «un'orribile mattanza, indegna di un paese civile» ai danni di 292 ristretti del Nilo ma che, un anno fa, i responsabili del carcere definirono «una perquisizione». La notifica degli avvisi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

matteosalvinimi : Giovedì sarò a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per portare la solidarietà - mia e di milioni di italiani - a don… - StefanoFeltri : Carcere Santa Maria Capua Vetere, arrestati agenti della polizia penitenziaria Una grande storia di inciviltà che… - Tg3web : 'Un'orribile mattanza', così il Giudice per le indagini preliminari ha definito le violenze nel carcere di Santa Ma… - leodalneg : RT @GiuliaCortese1: Denudati, sbattuti in isolamento, costretti a passare in ginocchio in mezzo a due file di agenti per essere pestati: qu… - Maurizio62 : RT @unoscribacchino: “Li abbattiamo come vitelli” Le chat degli agenti della polizia penitenziaria indagati per la mattanza nel carcere di… -