Riccardo Muti contro MeToo e cancel culture | “Sono nato libero e tale rimango”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu — Il maestrosi è «stancato della vita», preferisce togliersi di mezzo. In senso figurato, ovviamente. Passando «in contemplazione» gli «ultimi anni che mi restano». Alla vigilia degli 80 anni, direttore d’orchestra italiano più famoso al mondo esprime, in un’intervista al Corriere, il suo senso di frustrazione verso «un mondo in cui non mi riconosco più. E siccome non posso pretendere che il mondo si adatti a me, preferisco togliermi di mezzo. Come nel Falstaff: “Tutto declina”». Sulle motivazioni che spingono il maestroa ritirarsi a vita privata è difficile — almeno per chi vi scrive — essere in ...