Prima puntata per Il pranzo è servito di Flavio Insinna: era meglio evitare? (Di lunedì 28 giugno 2021) Sicuri che nel 2021 siamo pronti per Il pranzo è servito? Flavio Insinna lo sognava da tempo, ci ha messo 10 anni per realizzare il suo sogno. Senza alcuna intenzione di paragonarsi al grande Corrado oggi Insinna si è lanciato nella Prima puntata de Il pranzo è servito. Ci è piaciuto? Attendiamo qualche puntata in più Prima di dare un giudizio definitivo. Sarà che siamo abituati a Insinna più dopo cena che dopo pranzo, che la sua voce forse è troppo presente. Sarà che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 giugno 2021) Sicuri che nel 2021 siamo pronti per Illo sognava da tempo, ci ha messo 10 anni per realizzare il suo sogno. Senza alcuna intenzione di paragonarsi al grande Corrado oggisi è lanciato nellade Il. Ci è piaciuto? Attendiamo qualchein piùdi dare un giudizio definitivo. Sarà che siamo abituati apiù dopo cena che dopo, che la sua voce forse è troppo presente. Sarà che ...

