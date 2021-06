Picchia una donna Mantova | poi lo trovano con una mannaia

Advertising

giovanni_morici : RT @Sfn1974: Picchia, lega e abbandona tra i rifiuti un 60enne per 70 euro: arrestato senegalese - frances78863240 : BoldrinacciA , ABBRACCIAMO lo stile di vita dei POVERI MIGRANTI??? Picchia, lega e abbandona tra i rifiuti un 60enn… - Zanetti26553532 : RT @frances78863240: SFRATOIANNI abbracciamo? Ennesimo caso: Picchia,lega e abbandona tra i rifiuti un 60enne per 70 euro:arrestato senega… - frances78863240 : SFRATOIANNI abbracciamo? Ennesimo caso: Picchia,lega e abbandona tra i rifiuti un 60enne per 70 euro:arrestato sen… - ambervaldess : polizia che picchia e prende a manganellate dei ragazzi senza un motivo. agenti prendono a manganellate in testa un… -

Ultime Notizie dalla rete : Picchia una

Agenzia ANSA

L'uomo è stato notato dai militari in quanto corrispondeva alla descrizione dell'aggressore che lo scorso 24 giugno , in via Trieste, intorno alle 18:30, a veva aggreditodonna colpendola con un ...Per i militari solo qualche giorno di prognosi mentre per il 44enne, oltre all'arresto, è scattata anchedenuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza poiché si è rifiutato di sottoporsi ...I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sorrento hanno arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia un 27enne di Vico Equense, già noto alle forze ...Erano andati in caserma per chiedere delle informazioni veloci e in quei momenti il Carabiniere ha percepito un certo malessere da parte della donna. Così è scattato l'inseguimento ...