“Mi sono stancato della vita | preferisco togliermi di mezzo E al mio funerale niente applausi” | dice Riccardo Muti

Advertising

Corriere : Muti: «Mi sono stancato della vita. Ai miei funerali niente applausi» - borghi_claudio : Notevole intervista a Riccardo Muti. ZITTI E MUTI: AI MIEI FUNERALI VOGLIO SILENZIO, SE QUALCUNO APPLAUDE TORNERÒ… - Corriere : «Ai miei funerali voglio silenzio, se qualcuno applaude tornerò a disturbarlo la notte» - DemarchiFra : RT @danielebanfi83: E che cazzo. Sarò volgare ma in quest'ultima settimana mi sono stancato di una comunicazione folle, tutta italiana, sul… - GuidoDeMartini : ?? SE VOLETE 5 MINUTI DI VERO RISTORO LEGGETE SOTTO: CHE GRANDE UOMO! ?? Riccardo Muti: «Mi sono stancato della vita.… -

Ultime Notizie dalla rete : sono stancato

'Midella vita. Perché è un mondo in cui non mi riconosco più. E siccome non posso pretendere che il mondo si adatti a me, preferisco togliermi di mezzo. Come nel Falstaff: 'Tutto declina''. ..."Midella vita. Perché è un mondo in cui non mi riconosco più. E siccome non posso pretendere che il mondo si adatti a me, preferisco togliermi di mezzo. Come nel Falstaff: 'Tutto declina'". ...Non ho mai ricevuto manifestazioni o parole di affetto che andassero oltre al chiedermi come stessi. Niente “ti voglio bene”, niente “sei importante per me”, o qualcosa di simile ...Nel corso di un livestream al quale hanno partecipato con il regista Hideaki Anno, Utada Hikaru si sono dichiarati non-binary.