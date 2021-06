La Procura: Scanzi saltò la fila (ma non è reato) (Di lunedì 28 giugno 2021) Meno male, meno male. Esultiamo coi grillini: Scanzi è onesto, anzi, dato il caso particolare, honestoh. Non che avessimo dubbi, ma fa sempre piacere vederlo riconosciuto dalla Magistratura di persona personalmente. E la Giustizia, nella persona pm Marco Dioni di Arezzo, ha stabilito che il giornalista caregiver sarà forse un po’ cazzaro, ma nel saltar la fila ad usum vaccini non ha configurato alcun reato. Più specificamente, per il sostituto Procuratore “all’epoca in cui avvenne la somministrazione, Scanzi non rientrava in alcuna categoria vaccinale e dunque non aveva diritto ad anticipare la dose. ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 28 giugno 2021) Meno male, meno male. Esultiamo coi grillini:è onesto, anzi, dato il caso particolare, honestoh. Non che avessimo dubbi, ma fa sempre piacere vederlo riconosciuto dalla Magistratura di persona personalmente. E la Giustizia, nella persona pm Marco Dioni di Arezzo, ha stabilito che il giornalista caregiver sarà forse un po’ cazzaro, ma nel saltar laad usum vaccini non ha configurato alcun. Più specificamente, per il sostitutotore “all’epoca in cui avvenne la somministrazione,non rientrava in alcuna categoria vaccinale e dunque non aveva diritto ad anticipare la dose. ...

