Italia, Zoff: «Può essere utile cambiare. Belgio? Meglio del Portogallo» (Di lunedì 28 giugno 2021) Dino Zoff, ex portiere dell’Italia, ha parlato di Euro 2020 e del percorso dell’Italia: le sue dichiarazioni sugli azzurri Dino Zoff ha parlato ai microfoni di Radio1 nel corso di Radio Anch’io Sport. RECORD IMBATTIBILITA‘ – «Mantenendo il record si hanno maggiori possibilità di superare i vari turni. Contro l’Austria c’è stata un po’ di paura. Ma credo che l’Italia possa arrivare lontano. Poi le partite fanno storia a sé. Il Belgio non mi è sembrato tutta questa potenza. Forse il Portogallo sarebbe stato peggio». Italia – «La rosa ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Dino, ex portiere dell’, ha parlato di Euro 2020 e del percorso dell’: le sue dichiarazioni sugli azzurri Dinoha parlato ai microfoni di Radio1 nel corso di Radio Anch’io Sport. RECORD IMBATTIBILITA‘ – «Mantenendo il record si hanno maggiori possibilità di superare i vari turni. Contro l’Austria c’è stata un po’ di paura. Ma credo che l’possa arrivare lontano. Poi le partite fanno storia a sé. Ilnon mi è sembrato tutta questa potenza. Forse ilsarebbe stato peggio».– «La rosa ...

