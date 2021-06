Incredibile vincita al Win For Life con una giocata da 2 euro

(Di lunedì 28 giugno 2021)fortunata al Win For Live a Pettenasco, in provincia di Novara. Con unadi 2si porta a casa 3milaal mese per 20 annisuper fortunata a Pettenasco, nel Novarese, dove un fortunato giocatore ha vinto al Win For. La, pari a 3milaal mese per L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile vincita

ContoCorrenteOnline.it

Nord Carolina , dagli Stati Uniti arriva questa storia davvero. Un biglietto della ... I soldi della, spiega poi l'uomo, serviranno per pagare qualche bolletta, per migliorare ...... proseguendo la corsa verso un'semifinale. La Danimarca cinque anni fa non c'era agli ... il segno 2, sul quale puntare per l'affermazione degli scandinavi, porta in dote unache ...Vincita fortunata al Win For Live a Pettenasco. Con una giocata di 2 euro si porta a casa 3mila euro al mese per 20 anni ...PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE›››Massimo Cannoletta, addio alla Tv? L’indizio preoccupante. Massimo Cannoletta, due anni senza quiz tv? La prima edizione di Oggi è un altro ...