Imprese: Giorgetti, via libera investimenti per 286 milioni (Di lunedì 28 giugno 2021) Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato i decreti che autorizzano sei accordi di sviluppo e tre accordi di programma tra il Mise, le aziende coinvolte e le Regioni Abruzzo, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) Il ministro dello sviluppo economico Giancarloha firmato i decreti che autorizzano sei accordi di sviluppo e tre accordi di programma tra il Mise, le aziende coinvolte e le Regioni Abruzzo, ...

Advertising

marattin : Il decreto che lega il compenso dei commissari straordinari delle grandi imprese in insolvenza ai risultati effetti… - fisco24_info : Imprese: Giorgetti, via libera investimenti per 286 milioni: Firma decreti per 9 accordi di sviluppo e di programma - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato i decreti che autorizzano se… - franciungaro : RT @MISE_GOV: ??Investimenti per #286milioni di euro. Il ministro Giorgetti ha firmato i decreti che autorizzano nuovi #accordidisviluppo e… - unioncamere : RT @MISE_GOV: ??Investimenti per #286milioni di euro. Il ministro Giorgetti ha firmato i decreti che autorizzano nuovi #accordidisviluppo e… -