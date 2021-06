Ilary Blasi e Francesco Totti | un viaggio speciale ma è con tutta la famiglia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 28 giugno 2021) Questa voltahanno scelto undiverso dai soliti: per la prima vacanza di questa estate 2021 nessuna meta esotica ma Mosca. Le foto pubblicate da entrambi sui rispettivi profili social mostrano i momenti più belli nella capitale russa. Unma non è per festeggiare l’anniversario, conci sono anche i figli. Come mai hanno scelto la Russia? E’ il primo veroall’estero per laal completo ma questa volta niente Dubai, niente ...