Advertising

rep_bari : G20, a Bari l'arrivo delle delegazioni accolte da Di Maio. Decaro: 'A loro facciamo conoscere la nostra storia' [di… - CorriereQ : G20: Decaro a delegati, ‘benvenuti nella terra del dialogo’ - rep_bari : G20, a Bari l'arrivo delle delegazioni accolte da Di Maio. Decaro: 'A loro facciamo conoscere la nostra storia' [di… - rep_bari : G20, a Bari l'arrivo delle delegazioni accolte da Di Maio. Decaro: 'A loro facciamo conoscere la nostra storia' [di… - rep_bari : G20, a Bari l'arrivo delle delegazioni accolte da Di Maio. Decaro: 'A loro facciamo conoscere la nostra storia' [di… -

Ultime Notizie dalla rete : G20 Decaro

ANSA Nuova Europa

Così il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio, ha salutato nel castello Svevo del capoluogo pugliese i delegati esteri delarrivati in città, dove alloggeranno in vista del summit ......pugliese alle delegazioni estere che domani e dopodomani parteciperanno al, a Matera e Brindisi. Ad accompagnare Di Maio e Borrell nella visita al museo ci sono il sindaco di Bari, Antonio,...Lo ha detto il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della inaugurazione del Museo di Santa Scolastica, insieme al Ministro per gli Affari Esteri Luigi Di Maio e del Sindaco di ..."Benvenuti a Bari, città di frontiera, da sempre terra d'incontro e di dialogo, cerniera tra Oriente e Occidente. (ANSA) ...