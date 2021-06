Facebook vola a Wall Street, vale più di 1.000 miliardi (Di lunedì 28 giugno 2021) Facebook vola a Wall Street con la bocciatura delle due azioni antitrust avviate nei suoi confronti dalla Federal Trade Commission e da diversi stati americani. I titoli Facebook salgono del 3,69%, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021)con la bocciatura delle due azioni antitrust avviate nei suoi confronti dalla Federal Trade Commission e da diversi stati americani. I titolisalgono del 3,69%, ...

Corte:no azioni antitrust Usa contro Fb Dopo la decisione del giudice, Facebook vola a Wall Street: vale più di 1.000 miliardi. Titoli salti subito del 3,69%

