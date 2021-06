Ex Ilva, Orlando: “Cig in contrasto con espansione mercato” (Di lunedì 28 giugno 2021) “C’è la volontà del Governo di investire sull’acciaio, lo stabilimento di Genova ha una dimensione strategica e saremo impegnati a mantenerla”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a margine di un incontro in prefettura a Genova sulla procedura di cassa integrazione per i lavoratori dell’ex Ilva. fcn/sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 giugno 2021) “C’è la volontà del Governo di investire sull’acciaio, lo stabilimento di Genova ha una dimensione strategica e saremo impegnati a mantenerla”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea, a margine di un incontro in prefettura a Genova sulla procedura di cassa integrazione per i lavoratori dell’ex. fcn/sat/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

RobertoSignore7 : RT @ardigiorgio: @annamaria_ff @RobertoSignore7 Il video di orlando fischiato in ilva. Grave per lui perché è la fiom, ed è a casa sua. htt… - annamaria_ff : RT @Tg3web: Parte oggi la procedura di cassa integrazione ordinaria per i lavoratori dell'ex Ilva di Genova. La decisione presa da Arcelor-… - Tg3web : Parte oggi la procedura di cassa integrazione ordinaria per i lavoratori dell'ex Ilva di Genova. La decisione presa… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Ex Ilva, Orlando: 'Cig in contrasto con espansione mercato' - - CarloSantaroni : RT @ardigiorgio: @annamaria_ff @RobertoSignore7 Il video di orlando fischiato in ilva. Grave per lui perché è la fiom, ed è a casa sua. htt… -