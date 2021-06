Euro 2020, si qualificano ai quarti la Spagna e la Svizzera (Di martedì 29 giugno 2021) Il giocatore che segna questa penultima giornata di ottavi di finale è il portiere svizzero Yann Sommer (nella foto) che ferma l’assai più noto Mbappé nel rigore deciso quando la Svizzera è avanti 5-4. Così finisce 8 a 7 e contro tutti i pronostici della vigilia è la Svizzera a passare ai quarti di finale e venerdì alle 18 affronterà la Spagna, a cui pure non sono bastati i 90 minuti canonici, ma non ha dovuto affrontare l’incognita dei calci di rigore fatale ai Campioni del Mondo in carica. Clamoroso a Bucarest: Francia – Svizzera 7 – 8 ai rigori (3-3 nei minuti regolamentari) Svizzera ... Leggi su velvetmag (Di martedì 29 giugno 2021) Il giocatore che segna questa penultima giornata di ottavi di finale è il portiere svizzero Yann Sommer (nella foto) che ferma l’assai più noto Mbappé nel rigore deciso quando laè avanti 5-4. Così finisce 8 a 7 e contro tutti i pronostici della vigilia è laa passare aidi finale e venerdì alle 18 affronterà la, a cui pure non sono bastati i 90 minuti canonici, ma non ha dovuto affrontare l’incognita dei calci di rigore fatale ai Campioni del Mondo in carica. Clamoroso a Bucarest: Francia –7 – 8 ai rigori (3-3 nei minuti regolamentari)...

