Croazia-Spagna 3-5, Furie Rosse ai quarti: Tabellino e Highlights (Di lunedì 28 giugno 2021) Modric e compagni riescono a pareggiare nel recupero, ma ai tempi supplementari ha la meglio la nazionale iberica Croazia-Spagna: Tabellino e Highlights Croazia-Spagna 3-5, Cronaca, Tabellino ed Highlights Croazia-Spagna: Tabellino e Highlights – A Copenaghen è il turno di Spagna e Croazia per giocarsi i quarti di finale. A confronto formazioni entrambe blasonate, ma che al tempo stesso hanno faticato nella fase a gironi per poter ... Leggi su ck12 (Di lunedì 28 giugno 2021) Modric e compagni riescono a pareggiare nel recupero, ma ai tempi supplementari ha la meglio la nazionale iberica3-5, Cronaca,ed– A Copenaghen è il turno diper giocarsi idi finale. A confronto formazioni entrambe blasonate, ma che al tempo stesso hanno faticato nella fase a gironi per poter ...

juventusfc : ALVARO ?? ?? @AlvaroMorata in gol nel successo della Spagna sulla Croazia ?????? #ForzaJuve #EURO2020 - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IVAN PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS La Croazia giocherà lunedì contro la Spagna #SkySport… - CB_Ignoranza : Sembrava ormai finita, 1-3 a 5 minuti dal novantesimo. Ma la Croazia non muore, anzi risorge e la porta ai suppleme… - pinopao : RT @juventusfc: ALVARO ?? ?? @AlvaroMorata in gol nel successo della Spagna sulla Croazia ?????? #ForzaJuve #EURO2020 - AngieAnais21 : RT @juventusfc: ALVARO ?? ?? @AlvaroMorata in gol nel successo della Spagna sulla Croazia ?????? #ForzaJuve #EURO2020 -