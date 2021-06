Cristiano Ronaldo getta a terra fascia da capitano e la prende a calci VIDEO

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il portoghese stizzito per l'eliminazione del suo Portogallo da Euro 2020 esce dal campo buttando ladae dandole uno. Un membro dello staff poi la raccoglie per evitare problemi

Advertising

ESPNFC : Hungary manager Marco Rossi on Cristiano Ronaldo ?? - juventusfc : 2?? x @Cristiano ?? Ronaldo eguaglia il record all-time di 109 gol con la sua Nazionale e il ???? avanza agli ottavi!… - 433 : Cristiano Ronaldo ?? Ali Daei 109-109 ?????? - caterinaerrigo : RT @SandroSca: Cristiano Ronaldo 20/21 Juventus 44 ??? 36 ? Portogallo 14 ??? 10 ? Record gol di tutti i tempi ?? Record gol Europei ?? 'Ann… - iamfilz : RT @EdoardoMecca1: Nessun giocatore vince da solo coppe e trofei, altrimenti negli ultimi 15 anni avrebbero vinto solo Argentina e Portogal… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

Ecco la situazione legata alla prossima stagione per il portoghese I quotidiani oggi in edicola hanno lasciato irrisolti i dubbi relativi al futuro di. Dopo l'eliminazione col suo ...centra la porta! Quanto è costato? 100 milioni di sterline? Se fossil'avrei sicuramente rincorso nello spogliatoio ". A far compagnia alla stellina dell'Atletico Madrid anche Bruno ...I tifosi teutonici ovviamente sperano che ora ne arrivino altri e pesanti sul campo da gioco nelle delicatissime sfide contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo e l'Ungheria. Taylor Mega in barca a ...Domenica 27 Giugno continua la programmazione speciale di Sky per UEFA EURO 2020, un arco che abbraccerà gran parte della giornata ...