Conte dice no alla diarchia con Grillo. Restano diversità di vedute. “Non farò il prestanome. Bisogna avere il coraggio di cambiare. Non posso prestarmi ad una operazione di puro restyling” (Di lunedì 28 giugno 2021) “Nell’approssimarsi all’appuntamento per il lancio del nuovo corso con Beppe Grillo sono emerse diversità di vedute su alcuni aspetti fondamentali. E’ emerso un equivoco di fondo: io credo che non abbia senso imbiancare una casa che ha bisogno di profonde ristrutturazioni. L’ho sempre detto, non mi sarei mai prestato ad una operazione di facciata, di puro restyling”. È quanto ha detto l’ex premier, Giuseppe Conte, nel corso della sua conferenza stampa di oggi sul futuro del M5S (qui il video). “Ho sempre detto – ha ricordato Conte – che non mi sarei mai ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 28 giugno 2021) “Nell’approssimarsi all’appuntamento per il lancio del nuovo corso con Beppesono emersedisu alcuni aspetti fondamentali. E’ emerso un equivoco di fondo: io credo che non abbia senso imbiancare una casa che ha bisogno di profonde ristrutturazioni. L’ho sempre detto, non mi sarei mai prestato ad unadi facciata, di”. È quanto ha detto l’ex premier, Giuseppe, nel corso della sua conferenza stampa di oggi sul futuro del M5S (qui il video). “Ho sempre detto – ha ricordato– che non mi sarei mai ...

Advertising

RaiNews : 'Non basta il cuore, la testa mi dice che il percorso è sbagliato' #GiuseppeConte #Conte #M5S - Yemegiac : RT @lucianocapone: Il giornalista che dice a Conte di essere un iscritto del M5S è un esponente della corrente del sottosegretario all’Int… - mpiacenonaver1 : Minkia oh... Se veramente come dice quel detto con le caxxate ci potessero camminare i treni tra Conte,Letta e Salv… - diego_piffa : RT @lucianocapone: Il giornalista che dice a Conte di essere un iscritto del M5S è un esponente della corrente del sottosegretario all’Int… - MattiaGallo17 : RT @lucianocapone: Il giornalista che dice a Conte di essere un iscritto del M5S è un esponente della corrente del sottosegretario all’Int… -