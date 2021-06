Con le parole di oggi Conte ha messo fine ai 5 Stelle (Di lunedì 28 giugno 2021) Per chi come me ha studiato e osservato da vicino la nascita e i primi sviluppi del Movimento 5 Stelle la conferenza stampa di Conte è sembrata una campana a morto. Nelle parole di Conte non c’è nulla ma proprio nulla che ricordi il mito fondativo del partito di Grillo. Non c’è il pathos, non c’è il linguaggio, non c’è l’aggressività, non c’è lo sberleffo, non c’è la folle utopia (qualcuno si ricorda il pianeta Gaia?), non c’è l’antilingua (il Vaffa, gli zombie, gli psiconani), non c’è il carisma violento, virtuale e allo stesso tempo terrigno di Grillo. C’è la politica istituzionale, c’è un leader molto rispettabile che ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 giugno 2021) Per chi come me ha studiato e osservato da vicino la nascita e i primi sviluppi del Movimento 5la conferenza stampa diè sembrata una campana a morto. Nelledinon c’è nulla ma proprio nulla che ricordi il mito fondativo del partito di Grillo. Non c’è il pathos, non c’è il linguaggio, non c’è l’aggressività, non c’è lo sberleffo, non c’è la folle utopia (qualcuno si ricorda il pianeta Gaia?), non c’è l’antilingua (il Vaffa, gli zombie, gli psiconani), non c’è il carisma violento, virtuale e allo stesso tempo terrigno di Grillo. C’è la politica istituzionale, c’è un leader molto rispettabile che ...

Advertising

lauraboldrini : Condivido le parole della presidente del @pdnetwork @VCuppi. Il memorandum con la #Libia e il finanziamento della… - TeresaBellanova : Bene le parole del ministro Speranza che ha ribadito l'obiettivo di vaccinare tutti gli italiani con almeno una dos… - CarloCalenda : A forza di giocare con le parole - grande punto di riferimento etc - hanno convinto gli elettori di centro sinistra… - anto_galli4 : RT @Gianmar26145917: Azzarola su #La7 c'è #Giuseppi che spara boiate come ai 'bei' tempi dei #DPCM Un diluvio di parole con tantissimi 'io… - digimaw : RT @sruotolo1: #europei2021 #ItaliaBelgio È sempre più difficile tifare per gli azzurri. Si inginocchieranno per solidarizzare con #Lukaku… -