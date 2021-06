Con la variante “Delta” le Zone Rosse (purtroppo) sono dietro l’angolo. (Di lunedì 28 giugno 2021) L’Iss: “Ora è al 16,8%, diventerà prevalente”. De Luca: “Così a settembre richiudiamo”. Le Regioni reclamano più vaccini. La curva che si appiattisce, gli ospedali che si svuotano e i morti che, seppur lentamente, diminuiscono non sono sufficienti per tirare un sospiro di sollievo. Per pensare che la pandemia sia ormai alle nostre spalle. La diffusione della variante Delta, conosciuta prima come indiana, minaccia ora l’Europa e l’Italia. Nell’ultimo report era data all?1%, nel panorama delle mutazioni più diffuse, ma la percentuale è destinata a salire. A guardare i focolai che iniziano a registrarsi in giro per l’Italia, pare ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) L’Iss: “Ora è al 16,8%, diventerà prevalente”. De Luca: “Così a settembre richiudiamo”. Le Regioni reclamano più vaccini. La curva che si appiattisce, gli ospedali che si svuotano e i morti che, seppur lentamente, diminuiscono nonsufficienti per tirare un sospiro di sollievo. Per pensare che la pandemia sia ormai alle nostre spalle. La diffusione della, conosciuta prima come indiana, minaccia ora l’Europa e l’Italia. Nell’ultimo report era data all?1%, nel panorama delle mutazioni più diffuse, ma la percentuale è destinata a salire. A guardare i focolai che iniziano a registrarsi in giro per l’Italia, pare ...

