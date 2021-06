Caos AstraZeneca | Locatelli | CTS | “Potevamo comunicare meglio”

(Di lunedì 28 giugno 2021) Recita il mea culpa sulFranco, coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico: “” Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Covid nel nostro Paese sono 782, contro gli 838 di ieri, su 138.391 test eseguiti, in picchiata rispetto ai 224.493 del giorno precedente, e 14 le vittime, contro le 40 di sabato, con il tasso di positività che risale allo 0.56%. Continuano a svuotarsi le terapie intensive, meno 4 ricoverati nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, così come i reparti quotidiani che registrano un calo di 28 pazienti. Intanto, dopo ...

Movida Pesaro: musica spenta, ma impazzanoe assembramenti Per la fascia 40 - 59 anni , si ... va detto che in un primo momento gli under 60 che avevano avuto come prima dosepotevano ...Immunità di gregge a settembre Giovani in discoteca eRecita il mea culpa sul caos AstraZeneca Franco Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico: "Potevamo comunicare meglio" ...Modifiche alle agende della seconda dose, la Regione: usi il servizio solo chi ha reale necessità. Media di 105 mila somministrazioni quotidiane nell’ultima settimana ...