Campania, vaccini: Open Day dell’ASL Napoli 2 Nord con Pfizer e Moderna (Di lunedì 28 giugno 2021) Open Day tutti i giorni previsto in Campania nei 18 centri vaccinali dell’ASL Napoli 2 Nord. Diminuiscono i giorni d’attesa per il richiamo con Pfizer e Moderna In Campania l’Asl Napoli 2 Nord ha dato il via alle vaccinazioni anti-Covid senza prenotazioni nei 18 centri vaccinali di sua competenza. E’ possibile recarsi presso uno dei L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 28 giugno 2021)Day tutti i giorni previsto innei 18 centri vaccinali. Diminuiscono i giorni d’attesa per il richiamo conInl’Aslha dato il via alle vaccinazioni anti-Covid senza prenotazioni nei 18 centri vaccinali di sua competenza. E’ possibile recarsi presso uno dei L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

globalistIT : - Teresat73540673 : De Luca.'Noi in qualche fine settimana abbiamo dovuto chiudere i centri di vaccinazione perché non arrivavano i Pfi… - BluTrasparente : @Ruffino_Lorenzo @PagellaPolitica Interessante, grazie. Ma il coinvolgimento di medici di famiglia e farmacie per s… - EdoardoManzell1 : Bisogna dare dei chiari segnali di speranza: coi #vaccini si torna a vivere. Speriamo si faccia chiarezza, #Deluca… - infoiteconomia : Vaccini Covid Campania, De Luca: “Comunicazioni demenziali, Figliuolo e Speranza si dimettano” -