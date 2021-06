Campania, preoccupa la variante Delta. Oggi 17 decessi (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono 48 i positivi che si registrano in Campania su i soli 1.761 tamponi molecolari processati. A fornire i dati è l’Unità di Crisi nel consueto bollettino giornaliero. Dei nuovi contagi, 16 sono asintomatici. Ieri i positivi erano 95. Campania, torna a salire il tasso di positività: 48 nuovi contagi e 17 decessi Il tasso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono 48 i positivi che si registrano insu i soli 1.761 tamponi molecolari processati. A fornire i dati è l’Unità di Crisi nel consueto bollettino giornaliero. Dei nuovi contagi, 16 sono asintomatici. Ieri i positivi erano 95., torna a salire il tasso di positività: 48 nuovi contagi e 17Il tasso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

