Bologna, Sabatini: «Arnautovic è un rissaiolo, per questo ci piace»

Walter Sabatini conferma l'interesse per Arnautovic: ecco le parole del dirigente del Bologna anche sulla sua esperienza alla Roma Walter Sabatini ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero. Le sue parole. Arnautovic – «Bologna ha tutto, non ha bisogno di niente. Anche la squadra: è buona, ma le manca sfacciataggine, prepotenza. Per questo prendiamo Arnautovic, è un rissaiolo e a me i rissaioli piacciono». MIHAJLOVIC – «Lui ha dato solidi principi alla squadra, è importante. Ma quello che dà un allenatore alla lunga si affievolisce.

