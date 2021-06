Bambina partorisce a soli 11 anni, è la più giovane mamma del Regno Unito (Di lunedì 28 giugno 2021) Una Bambina di soli 11 anni ha partorito a inizio giugno nel Regno Unito. Si tratta della più giovane mamma mai esistita nel Paese. La notizia è stata pubblicata dal tabloid The Sun. La giovanissima ha dato alla luce il bambino dopo 30 settimane di gravidanza: sia lei che il piccolo sono in buona salute. Secondo quanto riporta la stampa locale, la famiglia della ragazza non sapeva che la figlia di 11 anni fosse incinta. I servizi sociali stanno ora indagando sul caso per capire se i genitori fossero davvero all’oscuro della vicenda. “È stato un grande ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 giugno 2021) Unadi11ha partorito a inizio giugno nel. Si tratta della piùmai esistita nel Paese. La notizia è stata pubblicata dal tabloid The Sun. La giovanissima ha dato alla luce il bambino dopo 30 settimane di gravidanza: sia lei che il piccolo sono in buona salute. Secondo quanto riporta la stampa locale, la famiglia della ragazza non sapeva che la figlia di 11fosse incinta. I servizi sociali stanno ora indagando sul caso per capire se i genitori fossero davvero all’oscuro della vicenda. “È stato un grande ...

