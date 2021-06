Arezzo | nonno va a prendere la nipotina all’asilo | ma porta a casa la bambina “sbagliata”

(Di lunedì 28 giugno 2021) Unincaricato di andare alaa scuola è tornato acon la”. L’equivoco è avvenuto giovedì scorso al nido comunale dell’Orciolaia ad(Toscana). Secondo le prime ricostruzioni l’anziano non avrebbe soltanto scambiato per sbaglio le due bambine, ma avrebbe commesso già un primo errore suonando il campanello al nido, anziché alla scuola materna dove si trovava la nipote. Ilavrebbe confuso gli ingressi perché adiacenti. L’uomo, inoltre, si sarebbe accorto di avere prelevato la...

