Wimbledon 2021, il tabellone di Roger Federer. Gli ostacoli verso il sogno del 21° Slam (Di domenica 27 giugno 2021) Wimbledon è alle porte. Il terzo torneo dello Slam comincerà domani mattina sui campi dell’All England Club, con il tennis che raggiunge il culmine della stagione sull’erba. Tanti gli spunti che offre il sobborgo londinese: le possibilità di Grande Slam di Novak Djokovic, il sogno di Matteo Berrettini di poter fare tanta strada… e Roger Federer. Il campione svizzero ha un sogno nel cassetto: quello di tornare ad esultare avanti al pubblico londinese a distanza di quattro anni dall’ultima volta. L’età però incombe e si può far sentire in qualunque partita, come successo ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021)è alle porte. Il terzo torneo dellocomincerà domani mattina sui campi dell’All England Club, con il tennis che raggiunge il culmine della stagione sull’erba. Tanti gli spunti che offre il sobborgo londinese: le possibilità di Grandedi Novak Djokovic, ildi Matteo Berrettini di poter fare tanta strada… e. Il campione svizzero ha unnel cassetto: quello di tornare ad esultare avanti al pubblico londinese a distanza di quattro anni dall’ultima volta. L’età però incombe e si può far sentire in qualunque partita, come successo ...

