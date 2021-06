Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 giugno 2021)DEL 27 GIUGNOORE 13:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE PREVALENTEMENTE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITA’ DI FRATTOCCHIE IJ DIREZIONE ALBANO; TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI. ORA UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FL7-NAPOLI VIA FORMIA, TRAFFICO FERROVIARIO ...