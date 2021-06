Tutta l’Italia in zona bianca, via le mascherine all’aperto (Di domenica 27 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – A partire da lunedì 28 giugno, Tutta l’Italia sarà zona bianca. Anche la Valle d’Aosta, ultima regione che era rimasta “colorata”, entra a far parte delle aree a basso rischio Covid. Lo ha stabilito un’ordinanza firmata dal ministro della Salute ROberto SPeranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 25 giugno. “Con l’ordinanza che ho appena firmato – ha detto il ministro Speranza – Tutta l’Italia sarà in zona bianca a partire da lunedì. E’ un risultato incoraggiante, ma servono ancora cautela e prudenza, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – A partire da lunedì 28 giugno,sarà. Anche la Valle d’Aosta, ultima regione che era rimasta “colorata”, entra a far parte delle aree a basso rischio Covid. Lo ha stabilito un’ordinanza firmata dal ministro della Salute ROberto SPeranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 25 giugno. “Con l’ordinanza che ho appena firmato – ha detto il ministro Speranza –sarà ina partire da lunedì. E’ un risultato incoraggiante, ma servono ancora cautela e prudenza, ...

