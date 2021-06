Repubblica Ceca, Silhavy: «Orgoglioso della mia squadra» (Di domenica 27 giugno 2021) Jaroslav Silhavy, commissario tecnico della Repubblica Ceca, parla dopo il passaggio ai quarti di finale di Euro 2020: ecco le sue parole Jaroslav Silhavy, ct della Repubblica Ceca, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Olanda che vale il passaggio ai quarti di finale di Euro 2020. Le sue parole sulla gara. «Sono davvero Orgoglioso della mia squadra. Abbiamo sconfitto un grande avversario, tutti i miei giocatori erano tatticamente eccellenti. Sono contento che ci siamo riusciti davanti ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021) Jaroslav, commissario tecnico, parla dopo il passaggio ai quarti di finale di Euro 2020: ecco le sue parole Jaroslav, ct, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Olanda che vale il passaggio ai quarti di finale di Euro 2020. Le sue parole sulla gara. «Sono davveromia. Abbiamo sconfitto un grande avversario, tutti i miei giocatori erano tatticamente eccellenti. Sono contento che ci siamo riusciti davanti ...

Advertising

acmilan : Attack and defence, the hunter @KJ_Huntelaar and the colossus Stam ahead of #NED ?? #CZE ?? Attacco e difesa, il cac… - OptaPaolo : 25 - Federico Chiesa ha segnato in una partita degli Europei 25 anni e 12 giorni dopo il gol del padre Enrico (14 g… - OptaPaolo : 1 - Matthijs de Ligt è il primo giocatore olandese a ricevere un cartellino rosso agli Europei da John Heitinga nel… - fantapazzcom : Olanda ????- Repubblica Ceca ????: le pagelle ?? di Fantapazz - cn1926it : #Condò: “L’#Italia ha superato le prime difficoltà, l’#Olanda no” -