Rave party con 700 no mask | ' Ubriachi e drogati' Nel paese c' è un focolaio di variante Delta

Ultime Notizie dalla rete : Rave party

Oltre 700 persone senza mascherine e senza nessun distanziamento hanno partecipato a una Maleo , paese del lodigiano dove l'Ats ha certificato la presenza di tre casi di variante Delta in un focolaio covid di 10 contagiati in corso. La Procura della Repubblica di Lodi ha ...nel Lodigiano, la folle notte dei negazionisti . Oltre 700 persone senza mascherine e senza nessun distanziamento hanno partecipato a una Maleo, paese del lodigiano dove l'Ats ha certificato la presenza di tre casi di in un focolaio covid di 10 contagiati in corso. L a Procura della Repubblica di Lodi ha aperto un fascicolo ...Milano, 27 giu. (Adnkronos) - "Un migliaio" di giovani si sono dati appuntamento a Maleo, comune tra il Lodigiano e il Cremonese, dove nel corso della settimana si era verificato il sospetto di un foc ...Il rave party organizzato presso l'ex cava Geroletta, nel Lodigiano, ha messo in difficoltà le forze dell'Ordine che hanno tentato di persuadere i 700 partecipanti ad andar via, ma senza successo ...