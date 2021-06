Quarto Grado, “nonostante la diffida parleremo ancora di Denise” e Carmelo Abbate aggiunge su Piera Maggio che … (Di domenica 27 giugno 2021) Nei giorni che hanno preceduto l’ultima puntata di Quarto Grado, il programma che va in onda il venerdì sera in prima serata su Retequattro condotto Gianluigi Nuzzi, Piera Maggio dopo aver subito l’attacco da parte del giornalista ospite fisso in studio Carmelo Abbate, aveva diffidato Gianluigi Nuzzi di parlare ancora della sua bambina e di lei. Ma la reazione di Gianluigi Nuzzi è stata tutt’altro che accondiscendente e in puntata, in apertura del programma, ha detto che nonostante la diffida, il suo programma avrebbe ... Leggi su baritalianews (Di domenica 27 giugno 2021) Nei giorni che hanno preceduto l’ultima puntata di, il programma che va in onda il venerdì sera in prima serata su Retequattro condotto Gianluigi Nuzzi,dopo aver subito l’attacco da parte del giornalista ospite fisso in studio, avevato Gianluigi Nuzzi di parlaredella sua bambina e di lei. Ma la reazione di Gianluigi Nuzzi è stata tutt’altro che accondiscendente e in puntata, in apertura del programma, ha detto chela, il suo programma avrebbe ...

Advertising

fattoquotidiano : Denise Pipitone, Piera Maggio diffida Quarto Grado: “Frasi offensive nei miei confronti affermate con veemenza inop… - HuffPostItalia : Piera Maggio diffida Quarto Grado: 'Non trattate più il caso di mia figlia Denise' - anna_cavataio : @ediot360 Edoardo sei mitico. Io nn guardo più quarto grado da quando ha urlato all Angioni programma inutile - be_marconi : RT @tempoweb: 'Cosa ho detto contro Piera Maggio' Carmelo Abbate a #QuartoGrado dopo la diffida - infoitcultura : Giornalismo in lutto: addio Giangavino Sulas, inviato di Oggi e volto di Quarto grado -