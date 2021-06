Quando il principe Carlo fu interrogato (in gran segreto) sulla morte di Diana

Leggi su vanityfair

(Di domenica 27 giugno 2021) Il principe Carlo fu interrogato in segreto sulla morte di Diana. Lo ha rivelato al Daily Mail John Stevens, ex direttore di Scotland Yard. L’interrogatorio del principe fu il culmine di un’indagine avviata dalla polizia britannica per fare luce sulle tante teorie del complotto seguite all’incidente d’auto in cui lady D, nel 1997, perse la vita a Parigi a soli 36 anni assieme al compagno Dodi Al-Fayed. Ad esempio Mohamed Al-Fayed, padre di Dodi, puntò subito il dito contro la monarchia britannica. Suo figlio e lady D, come dichiarò pubblicamente nel 1998, erano stati uccisi dai servizi segreti per volontà della Corona. Il movente? Politico: bisognava porre fine alla scomoda relazione tra l’ex moglie di Carlo e il figlio di un potentissimo magnate egiziano, peraltro di religione musulmana. Le accuse erano gravi. La polizia britannica, di conseguenza, nel 2005 aprì un’inchiesta, nota come Operazione Paget, per indagare sulle cause del famigerato incidente sotto il pont de l’Alma a Parigi.