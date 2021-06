Petkovic | “Rispettiamo la Francia ma vogliamo andare ai quarti di finale”

(Di domenica 27 giugno 2021) Domani alle 21.00 si giocherà-Svizzera, per gli ottavi didi Euro 2020. In conferenza stampa, il CT degli elvetici, Vlado, ha parlato in vista del match con i campioni del Mondo. Queste le sue parole: “Laha moltissimi buoni giocatori, nonostante gli infortuni. Sono i campioni del Mondo. Dobbiamo concentrarci sul nostro sistema e, con grande rispetto per l’avversario, cercheremo diavanti. A questo punto della competizione è l’unica cosa da fare. Negli ultimi due anni siamo riusciti a fare ottime prestazioni contro nazionali forti. Dovremo cercare di mettere a frutto ...

Advertising

zazoomblog : Francia-Svizzera Petkovic ci crede: “Li rispettiamo ma vogliamo qualificarci” - #Francia-Svizzera #Petkovic #crede… - sportface2016 : #FranciaSvizzera, la carica di #Petkovic in conferenza stampa -

Ultime Notizie dalla rete : Petkovic Rispettiamo

Agenzia ANSA

torna nell' Olimpico per risedersi in panchina e guidare la Svizzera nel match contro l' ... L'Italia è forte, è una delle favorite del torneo, noi la, come del resto abbiamo sempre ...... ma realizzabile solo battendo gli svizzeri di, a loro volta costretti a strappare ... "C'è sempre tensione " ha confermato il tecnico azzurro " è una gara importante e difficile,la ...Le dichiarazioni di Vladimir Petkovic alla vigilia di Francia-Svizzera: "Li rispettiamo ma vogliamo qualificarci", ha detto in conferenza ...Vladimir Petkovic, commissario tecnico della Svizzera, ha parlato in vista del match di Euro 2020 contro la Francia Vladimir Petkovic, commissario tecnico della Svizzera, ha parlato in vista del match ...