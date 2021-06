Milan sui social – Theo con i capelli rossoneri, la reazione del club (Di domenica 27 giugno 2021) Mantenuta la promessa da Theo con il Milan in Champions League: capelli rossoneri per lui. Il club commenta così su Instagram. Leggi su pianetamilan (Di domenica 27 giugno 2021) Mantenuta la promessa dacon ilin Champions League:per lui. Ilcommenta così su Instagram.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, il punto sui movimenti del #Milan: da Odriozola a Junior Firpo, passando per Brahim Diaz - capuanogio : La strategia #Milan sui rinnovi è: CONDIVISIBILE per il contenimento dei costi ?? GIUSTA nel rapporto con i procura… - angelo_ra_ : @SalGal1899 @marcovarini @simostu9 @RossoneroKonic Certo che lo è, oggi pure Longoni su Milan Hello lo ha sottoline… - fant_chia_amor : RT @theMilanZone_: ??A proposito della notizia lanciata da @marca, sui contatti avvenuti tra #Milan e #Barcelona per #Coutinho, l'entourage… - salvad_davide : RT @marco_ramiccia: ??A proposito della notizia lanciata da @marca, sui contatti avvenuti tra #Milan e #Barcelona per #Coutinho, l'entourage… -