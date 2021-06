Lussemburgo | il premier Bettel positivo | giovedì e venerdì era al Consiglio Ue a Bruxelles

(Di domenica 27 giugno 2021) Aveva partecipatoalUe a, ma ora il primo ministro lussemburghese Xavierè risultatoal coronavirus. Attualmente si trova in isolamento dopo avere fatto un autotest e rimarrà in quarantena a casa per i prossimi dieci giorni. Da lì continuerà a svolgere le sue funzioni e al momento soffre di sintomi lievi come febbre e mal di testa.era stato vaccinato il 6 maggio con una prima dose di AstraZeneca: in quell’occasione aveva condiviso la foto della somministrazione sul suo account Twitter....

